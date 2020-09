Roland Garros 2020, Verdasco: “Sono frustrato per l’esclusione dal torneo” (Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di domani scatterà l’edizione 2020 del Roland Garros, ma le polemiche sono già scoppiate con grande anticipo. Il tennista spagnolo Fernando Verdasco, infatti, è rimasto escluso dal tabellone principale per motivazioni legate al Covid-19 e ha voluto sfogare tutta la sua delusione con un post pubblicato sui propri profili social: “Per la mia frustrazione, ho appena appreso che il Roland Garros ha cambiato le regole ieri e si è detto d’accordo a effettuare nuovamente dei test su coloro che erano risultati positivi nei loro PCR … o ora cosa succede a me? Non ho ricevuto questa opportunità, non c’è nulla che possa fare per rimediare all’errore e sono semplicemente escluso dal ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di domani scatterà l’edizionedel, ma le polemiche sono già scoppiate con grande anticipo. Il tennista spagnolo Fernando, infatti, è rimasto escluso dal tabellone principale per motivazioni legate al Covid-19 e ha voluto sfogare tutta la sua delusione con un post pubblicato sui propri profili social: “Per la mia frustrazione, ho appena appreso che ilha cambiato le regole ieri e si è detto d’accordo a effettuare nuovamente dei test su coloro che erano risultati positivi nei loro PCR … o ora cosa succede a me? Non ho ricevuto questa opportunità, non c’è nulla che possa fare per rimediare all’errore e sono semplicemente escluso dal ...

