Quella “clausola covid”

(Di sabato 26 settembre 2020) Viviamo ormai sospesi, in perenne attesa del giorno in cui ci dicano che possiamo togliere le mascherine o di quello, più probabile ma meno auspicato, in cui ci dicano che è il caso di un nuovo lockdown.Ecco che il rientro a lavoro mi ha imposto (prima ancora che una sanificazione costante) una riflessione su come approcciarmi alla contrattualistica societaria facendo conto con questa nuova incertezza sulla buona riuscita delle prestazioni contrattuali.“Non è forse il caso di introdurre, di default, una clausola che tenga conto di “sopravvenienze” non previste al momento della negoziazione?” mi son chiesta.Ma come fare a prevedere una clausola del genere senza vanificare la certezza del patto tra gentleman, pietra miliare su cui si fonda l’intero sistema di civil law?Mi son guardata in giro e tutti i miei colleghi notano, senza stupirsi ...