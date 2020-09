PAGELLE Torino Atalanta | Gomez prestigiatore | Linetty opaco – VOTI

(Di sabato 26 settembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:, Belotti FLOP:, Sutalo: Sirigu 6; Vojvoda 6, Nkoulou 5, Bremer 5.5, Murru 5; Meite 6, Rincon 6 (79′ Segre ng),5 (63′ Lukic 5.5); Berenguer 5 (63′ Verdi 5.5); Zaza 5.5 (75′ Millico 6), Belotti 7.: Sportiello 6; Toloi 5, Caldara 5.5 (45′ Palomino 6), Sutalo 5; Gosens 6 (83′ Mojica), Freuler 6.5, De Roon 7, Hateboer 7; ...

Termina Torino-Atalanta, seconda giornata di campionato, ed è il momento delle pagelle. Finisce 2-4 per la squadra di Gasperini, risultato giusto perchè è stata visibile in campo la differenza tra una ...Sportiello 5,5: non può nulla sul diagonale di Belotti che permette al Torino di sbloccare il risultato, si fa invece sorprendere del debole colpo di testa (sempre del Gallo) del momentaneo 2-3. Toloi ...