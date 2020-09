Omicidio Colleferro, Willy morto per gravi lesioni interne: “Cuore spaccato in due” (Di sabato 26 settembre 2020) Ci sono aggiornamenti importanti sull’atroce morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso per il violento pestaggio perpetuato da un gruppo di 4 persone, nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Dopo l’autopsia, fatta pochi giorni dopo la morte, che aveva evidenziato un politrauma, è arrivato il referto che conferma l’assurda violenza subita dal giovane. Il cuore di Willy spaccato in due Emergono ulteriori dettagli sulla causa della morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane originario di Paliano è morto a causa di un gravissimo politrauma, come si legge sul referto dell’autopsia da poco reso noto: “Willy è stato vittima di un complesso traumatismo che si è realizzato con più azioni ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 settembre 2020) Ci sono aggiornamenti importanti sull’atroce morte diMonteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso per il violento pestaggio perpetuato da un gruppo di 4 persone, nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Dopo l’autopsia, fatta pochi giorni dopo la morte, che aveva evidenziato un politrauma, è arrivato il referto che conferma l’assurda violenza subita dal giovane. Il cuore diin due Emergono ulteriori dettagli sulla causa della morte diMonteiro Duarte, il giovane originario di Paliano èa causa di unssimo politrauma, come si legge sul referto dell’autopsia da poco reso noto: “è stato vittima di un complesso traumatismo che si è realizzato con più azioni ...

repubblica : Omicidio Colleferro. 'A ma' co' sto sorriso li sdrajavo tutti quanti', la poesia commuove la mamma di Willy - UmbertoFaraglia : COLLEFERRO OMICIDIO WILLY MONTEIRO DUARTE I GEMELLI BIANCHI 'GLI HANNO S... - francescovitel4 : @ANPIRomaPosti @fabfazio @AnpiTodi @maurobiani @ANPIBsCarmine @ANPI_Pianoro @GrappaPd @Anpinazionale @PBerizzi… - VaniaDelli : RT @ANPIBsCarmine: 'Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: «I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due». 'Emergono dettagli… - _mau_ra : RT @ANPIBsCarmine: 'Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: «I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due». 'Emergono dettagli… -