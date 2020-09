Napoli-Genoa, Raffaele Auriemma ricorda: “Il numero minimo di calciatori da inserire nella lista è di 13” (Di domenica 27 settembre 2020) La positività di Mattia Perin al Coronavirus rischia di stravolgere parte della seconda giornata di Serie A. Il match tra Napoli e Genoa, inizialmente in programma alle 15:00, è stato spostato alle 18:00, ma non è escluso che venga rinviato. Anche il giornalista Raffaele Auriemma ha toccato l’argomento attraverso i proprio canali social. “Mattia Perin è a casa sua ed è sfebbrato dopo la positività al Covid. In questo momento tutto il Genoa è in isolamento presso l’hotel nei dintorni dell’aeroporto di Genova, sede fissa dei ritiri pre-gara. Dopo la mezzanotte tutto il team sarà sottoposto all’ultimo tampone prima della partenza per Napoli, prevista domani mattina. Si imbarcheranno sul ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 27 settembre 2020) La positività di Mattia Perin al Coronavirus rischia di stravolgere parte della seconda giornata di Serie A. Il match tra, inizialmente in programma alle 15:00, è stato spostato alle 18:00, ma non è escluso che venga rinviato. Anche il giornaha toccato l’argomento attraverso i proprio canali social. “Mattia Perin è a casa sua ed è sfebbrato dopo la positività al Covid. In questo momento tutto ilè in isolamento presso l’hotel nei dintorni dell’aeroporto di Genova, sede fissa dei ritiri pre-gara. Dopo la mezzanotte tutto il team sarà sottoposto all’ultimo tampone prima della partenza per, prevista domani mattina. Si imbarcheranno sul ...

