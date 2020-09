Napoli-Genoa posticipata alle 18 dopo la positività di Perin (Di sabato 26 settembre 2020) Slitta di tre ore il calcio d'inizio di Napoli-Genoa , in programma domani per la seconda giornata di Serie A . La gara del San Paolo, inizialmente in programma alle 15, si giocherà a partire dalle 18. Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) Slitta di tre ore il calcio d'inizio di, in programma domani per la seconda giornata di Serie A . La gara del San Paolo, inizialmente in programma15, si giocherà a partire d18.

