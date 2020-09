Lampedusa, in vendita la villa appartenuta a Domenico Modugno (Di sabato 26 settembre 2020) Morì proprio tra quelle mura, a Lampedusa, ventisei anni fa . In quell'isola Domenico Modugno aveva scelto di vivere; lui, pugliese di nascita ma siciliano d'adozione, esportava proprio da quella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Morì proprio tra quelle mura, a, ventisei anni fa . In quell'isolaaveva scelto di vivere; lui, pugliese di nascita ma siciliano d'adozione, esportava proprio da quella ...

Morì proprio tra quelle mura, a Lampedusa, ventisei anni fa. In quell'isola Domenico Modugno aveva scelto di vivere; lui, pugliese di nascita ma siciliano d'adozione, esportava proprio da quella terra ...

Nel blu dipinto di blu. Va bene per il cielo, ma anche per il mare... se si tratta di volare, oppure di nuotare. Da questo lembo straordinario di Lampedusa dove aveva tirato su casa, Domenico Modugno ...

