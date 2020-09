La Lazio vola con Lazzari e Marusic: "Non fermiamoci. Ora Atalanta e Inter" (Di sabato 26 settembre 2020) CAGLIARI - La Lazio vola con le sue ali. A Cagliari, Adam Marusic e Manuel Lazzari sono stati determinanti. Per il montenegrino due assist, per l'ex Spal il gol dell'1-0. Proprio Lazzari, ai microfoni ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) CAGLIARI - Lacon le sue ali. A Cagliari, Adame Manuelsono stati determinanti. Per il montenegrino due assist, per l'ex Spal il gol dell'1-0. Proprio, ai microfoni ...

sportli26181512 : La #Lazio vola con Lazzari e Marusic: “Non fermiamoci. Ora Atalanta e Inter”: I due esterni decisivi nella prima us… - ARJ__Design : Cagliari VS Lazio 0:2 (Lazzari, Immobile) ???? Vola Lazio vola ?? - Dila3Putra : @OfficialSSLazio @SerieA ????si la Lazio vola in alto, grazie per la vittoria di oggi ..???? - laziopress : 64° - Ancora #Cragno nega il raddoppio alla #Lazio Fraseggio al limite dell'area tra #Immobile e #Milinkovic tira… - holyyp__ : Vola Lazio ?? -