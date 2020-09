Jerusalema Dance – Il Ballo virale contro il virus (Di sabato 26 settembre 2020) Da San Paolo alla Svezia, migliaia di persone in tutto il mondo, inclusi sacerdoti, polizia, ministri e lavoratori in prima linea, hanno accettato la #JerusalemaDancechallenge e pubblicato clip di se stessi che ballano la Jerusalema Dance, il Ballo al ritmo della canzone house sudafricana “Jerusalema” di Master KG. Jerusalema Dance Con le morti globali confermate di coronavirus che si avvicinano al tragico traguardo di un milione, un vaccino ancora lontano e blocchi e misure di allontanamento sociale per frenare la diffusione della pandemia che pesano sulla vita pubblica, questo ritmo gospel ha fornito un momento di sollievo oltre i confini e la lingua barriere. Nonostante i 150 milioni di visualizzazioni su ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 26 settembre 2020) Da San Paolo alla Svezia, migliaia di persone in tutto il mondo, inclusi sacerdoti, polizia, ministri e lavoratori in prima linea, hanno accettato la #challenge e pubblicato clip di se stessi che ballano la, ilal ritmo della canzone house sudafricana “” di Master KG.Con le morti globali confermate di coronache si avvicinano al tragico traguardo di un milione, un vaccino ancora lontano e blocchi e misure di allontanamento sociale per frenare la diffusione della pandemia che pesano sulla vita pubblica, questo ritmo gospel ha fornito un momento di sollievo oltre i confini e la lingua barriere. Nonostante i 150 milioni di visualizzazioni su ...

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio torna da domenica 27 settembre su Rai3 e ospita in esclusiva e per la prima volta nella tv italiana il fenomeno musicale dell’estate 2020, “Jerusalema”. In collegamen ...

