Inps | bufera sul presidente Tridico e lo stipendio raddoppiato | chieste le dimissioni

Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, è nel centro della bufera. Il suo stipendio sarebbe più che raddoppiato, con effetto retroattivo, da 62mila euro a 150mila euro. Dalla maggioranza all'opposizione si leva un'unica grande richiesta: dimissioni subito. Un'altra tegola per l'Inps dopo lo scandalo del bonus da 600 euro ottenuto dai parlamentari. Lo stipendio "gonfiato" Pasquale Tridico avrebbe ricevuto un grande aumento di stipendio da presidente dell'Inps, secondo uno scoop di Repubblica. Il consiglio d'amministrazione dell'Inps avrebbe infatti approvato l'aumento ...

