Heather Parisi si scaglia (di nuovo) contro Lorella Cuccarini: la guerra continua (Di sabato 26 settembre 2020) Tornano le scintille tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, la ballerina rivolge accuse pesanti nei confronti della conduttrice. La critica di Tommaso Zorzi a Lorella Cuccarini Heather Parisi torna ad attaccare Lorella Cuccarini in un tweet come già accaduto nel passato recente. Tra le due donne non corre buon sangue, sicuramente a causa di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) Tornano le scintille tra, la ballerina rivolge accuse pesanti nei confronti della conduttrice. La critica di Tommaso Zorzi atorna ad attaccarein un tweet come già accaduto nel passato recente. Tra le due donne non corre buon sangue, sicuramente a causa di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

heather_parisi : Se 1 dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay… - Corriere : Parisi, nuovo attacco a Cuccarini: “Chi è contro adozioni e matrimoni gay è omofobo e ipocrita” - heather_parisi : Quando metti ordine a casa ... Questa foto è di 'Fantastico 8' P.S. Different Times ... allora, se facevo il pugno… - adrianobusolin : RT @TommyTommy80: @heather_parisi Heather, puntuale e prevedibile perché hai capito che in Italia ci si ricorda di te SOLO quando attacchi… - EmilianoAlchidi : RT @TommyTommy80: @heather_parisi Heather, puntuale e prevedibile perché hai capito che in Italia ci si ricorda di te SOLO quando attacchi… -