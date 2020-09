Ginevra Lamborghini assente al matrimonio di Elettra | la frase sui social colpisce i fan

Leggi su chenews

(Di sabato 26 settembre 2020)aldella sorellacommuove i fan: le sue parole stupiscono tutti. Ma cosa è successo tra le due sorelle? Foto da Instagram:sono agli antipodi, le due sorelle non potrebbero essere più agli antipodi nello stile e nella vita. Tuttavia, quando nei giornali venivano messe in competizione per le rispettive doti canore, nessuno poteva aspettarsi che tra le due non scorreva buon sangue. Le due non sembrano godere di un bel rapporto, tuttavia non sappiamo ancora quale sia il motivo di questa disputa famigliare. Oggi, 26 settembre 2020,ha detto sì al suo ...