GF Vip: Gabriel Garko piange e svela il segreto di Pulcinella (Di sabato 26 settembre 2020) L'attore legge una lettera piena di emozione ad Adua Del Vesco, per anni la fidanzata mediatica. Patrizia De Blanck è stata la prima a commentare: "lo sapevo, ma sentirlo in prima persona mi è piaciuto molto". Patrizia De Blanck è stata una delle prime persone a commentare: "mi è piaciuto molto quello che ha detto … L'articolo proviene da leggilo.org.

