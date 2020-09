Garko non salva Adua: spedita in nomination con Morra, Abbate e Franceska Pepe (Di sabato 26 settembre 2020) Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono i nominati della quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Momento clou: il coming out (intuito) di Gabriel Garko. Solo velati i riferimenti all'Ares gate culminati in un “vaffa” catartico di Adua, Gabriel e Massimiliano, tre volti di punta dell'Ares film. In casa tornerà Cristiano Malgioglio. La diretta della quarta puntata del GFVip si apre con il conduttore Alfonso Signorini e Gabriel Garko (sorride, ma gli rifila un bel vaffa a caldo, nda). L'attore, taglio di capelli alla Denis Dosio e rosario al collo, ha preparato una lettera per l'ex fidanzata da copertina Adua, ma prima di entrare in ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Fulvio, MassimilianoDel Vesco sono i nominati della quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Momento clou: il coming out (intuito) di Gabriel. Solo velati i riferimenti all'Ares gate culminati in un “vaffa” catartico di, Gabriel e Massimiliano, tre volti di punta dell'Ares film. In casa tornerà Cristiano Malgioglio. La diretta della quarta puntata del GFVip si apre con il conduttore Alfonso Signorini e Gabriel(sorride, ma gli rifila un bel vaffa a caldo, nda). L'attore, taglio di capelli alla Denis Dosio e rosario al collo, ha preparato una lettera per l'ex fidanzata da copertina, ma prima di entrare in ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - davidemaggio : Garko ha detto tutto e non ha detto niente #GFVIP Può capire solo chi sa. - MarioManca : al di là della notizia, che da domani le cose cambiassero. E che di Gabriel Garko e di Rock Hudson (studiatelo, gua… - iovoglioharold : RT @Massimi23972774: @Viperissima_ Seriamente non capite sia solo una presa per culo nei confronti di Barbara che sicuramente avrebbe invit… - CamilaItsMe : Minchia raga scansatevi un attimo è una presa per il culo palesemente rivolta alla d'Urso non a Gabriel Garko svegl… -