Covid | Sardegna | il comune di Aidomaggiore è stato messo in lockdown

Il crescente aumento di casi di Covid nel paese di Aidomaggiore ha costretto la vicesindaca a stabilire una settimana di lockdown. Sebbene l'Italia si trovi in una situazione decisamente migliore rispetto agli altri Paesi d'Europa per quanto riguarda la diffusione del Covid, ci sono zone in cui il contagio aumenta in maniera più cospicua che …

