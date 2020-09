Commisso: “Questo è il calcio. Chiesa? Tutto è possibile” (Di sabato 26 settembre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato la sconfitta dei viola contro l’Inter ai microfoni di Dazn: “Questo è il calcio, si vince e si perde in minuti o secondi. Credo che loro siano una squadra fortissima, forse la migliore d’Italia, e certe cose vanno accettate. Siamo giovani, abbiamo una squadra più forte dell’anno scorso. Siamo ok, forse però sarebbe stato meglio un pareggio perché eravamo due volte avanti e non l’abbiamo conclusa”. E sul mercato: ” Chiesa? Nell’ultima settimana Tutto è possibile. Oggi è della Fiorentina, il mercato non è ancora finito. Si vedrà nella prossima settimana”. Foto: Esperia Tv L'articolo Commisso: “Questo è il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha commentato la sconfitta dei viola contro l’Inter ai microfoni di Dazn: “Questo è il, si vince e si perde in minuti o secondi. Credo che loro siano una squadra fortissima, forse la migliore d’Italia, e certe cose vanno accettate. Siamo giovani, abbiamo una squadra più forte dell’anno scorso. Siamo ok, forse però sarebbe stato meglio un pareggio perché eravamo due volte avanti e non l’abbiamo conclusa”. E sul mercato: ”? Nell’ultima settimanaè possibile. Oggi è della Fiorentina, il mercato non è ancora finito. Si vedrà nella prossima settimana”. Foto: Esperia Tv L'articolo: “Questo è il ...

