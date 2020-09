Campania, De Luca lancia ultimatum: “Chiusure progressive delle attività commerciali”. Video (Di sabato 26 settembre 2020) Campania. Ritorna lo spettro del lockdown in Campania. Una previsione smentita già volte dal governo centrale, dal premier Conte al ministro Speranza, ma ieri De Luca non ha usato mezzi termini: se la curva continua a salire e se non si rispettano le regole, a partire dalle mascherine, si va verso progressive chiusure delle attività … L'articolo Campania, De Luca lancia ultimatum: “Chiusure progressive delle attività commerciali”. Video Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 settembre 2020). Ritorna lo spettro del lockdown in. Una previsione smentita già volte dal governo centrale, dal premier Conte al ministro Speranza, ma ieri Denon ha usato mezzi termini: se la curva continua a salire e se non si rispettano le regole, a partire dalle mascherine, si va versochiusureattività … L'articolo, De: “Chiusureattività commerciali”.Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - stanzaselvaggia : Interessante come Toti e De Luca PRIMA si siano fatti rieleggere, DOPO abbiano deciso di ripristinare l’obbligo del… - paoloigna1 : Il nomadismo del potere: così Vincenzo De Luca si è ripreso la Campania - veratto_A : RT @amodeomatrix: Vento in Campania. Ora mi aspetto che De Luca, per coerenza, obblighi i campani a camminare con i caschi. -