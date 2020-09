Cagliari-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 26 settembre 2020) Cagliari-Lazio è il match valido per la seconda giornata della Serie A 2020/2021. I sardi guidati da Eusebio Di Francesco giungono al loro esordio casalingo dopo aver esordito settimana scorsa al Mapei Stadium contro il Sassuolo: in quella circostanza il vantaggio di Simeone è stato cancellato una prodezza su calcio di punizione di Bourabia. Dall’altra parte i capitolini, che recupereranno la sfida con l’Atalanta il 30 settembre, sono al loro debutto stagionale. La sfida è in programma alle ore 18:00 di oggi, sabato 26 settembre, e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020)è il match valido per la seconda giornata della. I sardi guidati da Eusebio Di Francesco giungono al loro esordio casalingo dopo aver esordito settimana scorsa al Mapei Stadium contro il Sassuolo: in quella circostanza il vantaggio di Simeone è stato cancellato una prodezza su calcio di punizione di Bourabia. Dall’altra parte i capitolini, che recupereranno la sfida con l’Atalanta il 30 settembre, sono al loro debutto stagionale. La sfida è in programma alle ore 18:00 di, sabato 26 settembre, e sarà trasmessa intv su Sky SportA e insu Sky Go.

OfficialSSLazio : ?? Palazzo Doglio, hotel 5 stelle da poco inaugurato a Cagliari, ospita la Lazio per la trasferta in terra sarda - DiMarzio : #Lazio, #Inzaghi: 'Questa squadra va aiutata dal #calciomercato' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari: Di Francesco, 'operazione Godin? voto 10' Tecnico sardi, 'Lazio forte ma noi lavoriamo su nostra identità' - sportli26181512 : Diretta Cagliari-Lazio ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: Inzaghi all’esordio in camp… - sportface2016 : #SerieA Cagliari-Lazio sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming della seconda giornata -