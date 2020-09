Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi si emoziona per il messaggio di Raimondo Todaro (Di sabato 26 settembre 2020) C’era grande curiosità sul futuro della coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, ma finalmente il secondo appuntamento di Ballando con le Stelle ha sciolto qualche dubbio. Milly Carlucci ha infatti ragguagliato i telespettatori su ciò che prevede il regolamento in un caso del genere, per poi mandare in onda un dolce videomessaggio del ballerino. Facciamo un passo indietro: poche ore dopo la prima puntata di Ballando, durante la quale Elisa e Raimondo hanno conquistato il pubblico con un tango sensualissimo, l’insegnante di ballo della conduttrice ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza per operarsi d’appendicite. Nonostante la sua tempra, la convalescenza ... Leggi su dilei (Di sabato 26 settembre 2020) C’era grande curiosità sul futuro della coppia formata da, ma finalmente il secondo appuntamento dicon leha sciolto qualche dubbio. Milly Carlucci ha infatti ragguagliato i telespettatori su ciò che prevede il regolamento in un caso del genere, per poi mandare in onda un dolce videodel ballerino. Facciamo un passo indietro: poche ore dopo la prima puntata di, durante la qualehanno conquistato il pubblico con un tango sensualissimo, l’insegnante di ballo della conduttrice ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza per operarsi d’appendicite. Nonostante la sua tempra, la convalescenza ...

