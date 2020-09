Ballando con Le Stelle | ecco con chi ballerà Elisa Isoardi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) “ballerà da sola“. Questo secondo quanto riporta Style, il magazine del Corriere della Sera. Il ballerino Raimondo Todaro, suo partner, è stato male in settimana ed è stato poi ricoverato in ospedale per un’appendicite. Milly Carlucci ha subito aggiornato i fan sull’esito dell’intervento, dicendo che Raimondo, pur avendo superato tutto ed essendo in fase di recupero non avrebbe potuto ballare. E a quanto pare nella seconda puntata dello show di Milly Carlucci, la ex di Matteo Salvini ballerà da sola, ma con Todaro in studio a sostenerla. Quella di Todaro è stata un’assenza breve. Ancora qualche tempo pare debba durare invece quella di Samuel Peron, che risulta positivo al covid-19 e che si è detto “disperato” perché ha bisogno di tornare al ...