Ballando con le stelle | anticipazioni seconda puntata 26 settembre 2020

Leggi su blogo

(Di sabato 26 settembre 2020) Va in onda stasera alle 20.35 su Rai1 il secondo appuntamento dicon le, lo show tersicoreo condotto da Milly Carlucci che nonostante fosse partito in ritardo a causa di alcuni casi di coronavirus riscontrati nel cast ha portato un buon ascolto all’ammiraglia di viale Mazzini (3.415.000 telespettatori con il 22,12% contro la corazzata di Tù sì que vales, che ha vinto la serata di un soffio con 3.686.000 telespettatori e uno share pari al 22,56%). Saranno i posteri, o meglio i dati Auditel di domattina alle 10 a stabilire se l’exploit del programma fosse da attribuire alla curiosità dell’esordio o meno, ma intanto per stasera la sorella di Gabriella e Anna si è assicurata come ballerini per una notte nientemeno che I ricchi e poveri, dei quali abbiamo avuto modo di saggiare la reunion ...