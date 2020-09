Atalanta, Gomez: “Scudetto difficile. Importante l’esperienza in Champions” (Di sabato 26 settembre 2020) L'Atalanta spazza via il Torino con un perentorio 4-2. I nerazzurri iniziano nel migliore dei modi la nuova stagione e puntano decisamente in alto.caption id="attachment 1019971" align="alignnone" width="516" Papu Gomez (Instagram)/captionLE PAROLE DI GomezTra i protagonisti della vittoria torinese c'è anche Alejandro Gomez. Il Papu dice la sua ai microfoni di Sky Sport: "L'esperienza dopo la Champions è tanta. Cerchiamo di tenere alto il livello. Scudetto? E' un traguardo molto difficile. Bisogna fare almeno 90 punti. Sarà un campionato meno equilibrato rispetto all'anno scorso. Ho esperienza e l'età giusta per le voci di mercato..." Atalanta, Gomez: “Scudetto difficile. Importante l’esperienza ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) L'spazza via il Torino con un perentorio 4-2. I nerazzurri iniziano nel migliore dei modi la nuova stagione e puntano decisamente in alto.caption id="attachment 1019971" align="alignnone" width="516" Papu(Instagram)/captionLE PAROLE DITra i protagonisti della vittoria torinese c'è anche Alejandro. Il Papu dice la sua ai microfoni di Sky Sport: "L'esperienza dopo la Champions è tanta. Cerchiamo di tenere alto il livello. Scudetto? E' un traguardo molto. Bisogna fare almeno 90 punti. Sarà un campionato meno equilibrato rispetto all'anno scorso. Ho esperienza e l'età giusta per le voci di mercato...": “Scudettol’esperienza ...

