Zidane | «Un nuovo attaccante? Può succedere di tutto fino al 4 ottobre»

(Di venerdì 25 settembre 2020) Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha affrontato vari argomenti in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Betis Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha affrontato vari argomenti in occasione della conferenza stampa in vista del match contro il Betis. Ecco le sue parole:– «Da qui al 4puòdi, anche se sono felice della rosa che ho a disposizione. Io non chiederò niente, ma come sapete sul mercato può sempredi». BALE – «Niente da commentare, gli auguro il meglio per il futuro». BENZEMA E JOVIC – «Possono giocare insieme? Sì, assolutamente. Avremo tante partite ...

Zanna731 : @st_larochelle Si è il nuovo Zidane?????? - Tommaso31407959 : @Solo_La_Lazio @Bundesliga_DE Eccolo mister x..grande colpo il nuovo Zidane con qualche tonnellata in più - er_toscano : O Pirlo si rivela il nuovo Zidane oppure si rivela il nuovo Brocchi, non c'è altra strada -

Dopo il pareggio racimolato all'esordio in casa della Real Sociedad, il Real Madrid va in casa del Betis in occasione della terza giornata di Liga. Seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Zida ...Nuove voci di addio per Nacho Fernández, difensore del Real Madrid che non trova spazio tra i titolari di Zidane: secondo quanto riporta AS, il suo futuro potrebbe essere finalmente in Italia. Già in ...