Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBREORE 7:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO PROCLAMATO PER OGGI 25 SETTEMBRE UNO SCIOPERO DI 24 ORE SULLA RETE ATAC, COTRAL ETPL; DALLE 10.00 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO A RISCHIO QUINDI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE REGIONALI. E ANDIAMO A VEDERE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONESUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E LAURENITNA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA PRENESTINA E A24 IN ESTERNA. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...