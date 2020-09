Vaticano | il cardinale Becciu si difende | “Io accusato di peculato | è surreale Pronto a querelare”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Città del, 25 set – “Spero che il Papa non si faccia manovrare, oppure gli hanno dato informazioni errate. Le accuse contro di me sono surreali“. Così ilAngelo, che ieri ha rassegnato le dimissioni da prefetto della Congregazione per le cause dei santi rinunciando anche ai diritti del cardinalato, siin merito a suoi presunti illeciti nella gestione dei soldi della Santa Sede in una conferenza stampa all’indomani della decisione choc dopo un’udienza con papa Francesco. “Mie dimissioni fatto mondiale. Ognuno a diritto alla propria innocenza”parla di un “Papa in difficoltà” nel colloquio di ieri sera durato venti minuti e, in merito alla conferenza stampa che ha convocato, chiarisce: ...