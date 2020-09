Una 22enne viene picchiata per strada perché indossava una gonna | la Francia ha un problema

(Di venerdì 25 settembre 2020) Una studentessaè stata insultata e aggredita da tre ragazzi in, a Strasburgo, in, perchéuna. La storia di Elisabeth, denunciata alla polizia e raccontata a ...

Uno dei tre ha esclamato "guarda quella p... con la gonna! La vice ministra Marle'ne Schiappa, incaricata degli affari di parita', si è recata ieri a Strasburgo per parlare… Leggi ...Una studentessa 22enne è stata insultata e aggredita da tre ragazzi in strada, a Strasburgo, in Francia, perché indossava una gonna. La storia di Elisabeth, denunciata alla polizia e raccontata a ...