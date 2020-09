Servono sempre più prof in Italia | nel 2021 sono attesi 50mila pensionamenti

(Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo quanto riporta questa mattina il Sole 24 Ore , sarebberoi posti previsti per idei docenti nel, circa 10mila in più rispetto allo scorso anno. Quest'anno, secondo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Servono sempre

Corriere della Sera

"E' sempre più facile quando c'è gente che già conosci e che viene dalla ex Jugoslavia. Sono più vicini a me e con loro mi trovo bene, c'è grande feeling. La mia migliore qualità? Riesco a dare il ...“Amore per sempre“, “Forever Young” è una pellicola diretta nel 1996 dal regista delle commedie e dei blockbuster horror come “Venerdì 13 parte II“, Steve Miner. “Amore per sempre” vede al centro dell ...