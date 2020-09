Serie D | il calciomercato non si ferma | gli ultimi aggiornamenti

(Di venerdì 25 settembre 2020) LaD è a poche ore dall’avvio del campionato, ma continuano ad essere numerose le operazioni di mercato. Il Rende costretto a correre. Così gli… Il Rende ora accelera Il Rende, che nella giornata di ieri si è visto respingere il ricorso presentato contro la decisione della FIGC e riguardante la sua retrocessione inD, ora corre sul mercato, alla ricerca dei pezzi mancanti necessario per svolgere un campionato all’altezza delle aspettative. Ecco allora che il club calabrese ha ufficializzato il nuovo tecnico, che corrisponde al nome di Alfonso Caruso. Il neoallenatore dei biancorossi, nel recente passato ha guidato la formazione Berretti del Rende. Caruso, per quanto reso noto nelle ultime ore dal Cosenza (Società proprietaria ...

DiMarzio : #Monza-#Boateng, affare chiuso nella notte. Giocatore in arrivo fra oggi e domani - tuttosport : #Juve, #Dembele a Torino e #DouglasCosta a #Barcellona: scambio possibile - tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - app_scommesse : Weekend di Serie A, seguici al link ,?? - periodicodaily : Calciomercato delle big di Serie A, le ultime #seriea #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calciomercato

Sky Sport

Cosenza-Entella sarà visibile in tv? Ecco data, orario e informazioni sulla diretta streaming del match della prima giornata di Serie B 2020/2021. Scontro che potrebbe già prefigurarsi come importante ...“In questo momento in cui si sta discutendo della riapertura parziale degli stadi il mio messaggio è chiaro, quello di riservare un trattamento di salvaguardia per i tifosi, che sono il patrimonio del ...