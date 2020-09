“Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro”: polemica per il post del comune di Ferrara. Ma non è come sembra (Di venerdì 25 settembre 2020) La campagna social contro la violenza sulle donne del comune di Ferrara ha scatenato una polemica dopo la pubblicazione di un post con la scritta “Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro“, pubblicato su Facebook e Instagram. La frase ha suscitato l’immediata reazione sui social, con commenti che esprimevano rabbia e disgusto. “Da donna mi sento enormemente offesa e disgustata da questo post”, ha scritto un’utente. “Vomitevole”, si legge in un altro commento. Il virgolettato, in realtà, era riferito al pensiero che, secondo l’Istat, purtroppo appartiene al 15 per cento degli italiani, come specificava la didascalia accompagnata ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) La campagna social contro la violenza sulle donne deldiha scatenato unadopo la pubblicazione di uncon la scritta “Se seisei instupro“, pubblicato su Facebook e Instagram. La frase ha suscitato l’immediata reazione sui social, con commenti che esprimevano rabbia e disgusto. “Da donna mi sento enormemente offesa e disgustata da questo”, ha scritto un’utente. “Vomitevole”, si legge in un altro commento. Il virgolettato, in realtà, era riferito al pensiero che, secondo l’Istat, purtroppo appartiene al 15 per cento degli italiani,specificava la didascalia accompagnata ...

borghi_claudio : Che bello... pure il volo COVID FREE da Fiumicino. Una bella ravanata nel naso prima della partenza, esito dopo mez… - repubblica : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara - CagliariCalcio : Se anche tu non vedi l’ora. Se anche tu sei impaziente. Se anche tu non aspetti altro. Scendi in campo e fai retwe… - GraziaB6 : RT @gian_antone: @borghi_claudio D'altronde se non ammazzi ferocemente almeno 3/4 persone mica sei pericoloso....sei solo uno psicopatico d… - RisatoNicola : RT @MarceVann: @RisatoNicola Ma se si è accordato, lo ha fatto solo per non mandare per le lunghe il processo, villano che non sei altro!.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se sei Quando sostituire gli elettrodomestici? Guida Acquisti inaugura una rubrica ad hoc Fortune Italia