Scuola: per tornare in classe dopo positività servirà il doppio tampone (Di venerdì 25 settembre 2020) Per rientrare a Scuola dopo che si è risultati positivi al coronavirus si dovrà ripetere un doppio tampone a distanza di 24 ore uno dall'altro. Così la nuova circolare del ministero della Salute, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 settembre 2020) Per rientrare ache si è risultati positivi al coronavirus si dovrà ripetere una distanza di 24 ore uno dall'altro. Così la nuova circolare del ministero della Salute, ...

Antonio_Tajani : Sommando la maleducazione di alcuni ragazzi alle politiche per la scuola di questo governo, ecco il risultato. I ba… - bendellavedova : Come i partiti della prima repubblica, M5S paralizza Paese per liti interne. E impone veto sul MES, che servirebbe… - fattoquotidiano : “Quest’anno io vuole imparare italiano bene”: polemica per la vignetta di un libro per la scuola elementare. “Lingu… - Budal97540297 : @sruotolo1 Ma infatti.. ci sono gia tanti problemi nel diminuire il rischio contagio fra centinaia di alunni e stud… - attiliolioi : @gaiatortora @marattin Ma cosa c’entra il pubblico dello stadio con la scuola ? Chiedo per un amico . -