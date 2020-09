Roma | Pedro | Quarto posto obiettivo minimo Dzeko è sereno | felice che resti

(Di venerdì 25 settembre 2020)- Il primo acquisto della stagione,Rodriguez , questo pomeriggio; stato presentato in conferenza stampa dal CEO dellaGuido Fienga . L'attaccante spagnolo ha già giocato la sua prima ...

DiMarzio : Dal futuro di #Dzeko e #Fonseca al prossimo ds e alla sconfitta a tavolino con il #Verona. #ASRoma, le parole di… - Fantacalcio : Roma, la conferenza stampa di Pedro: 'Spero di giocare con Dzeko' - _SiGonfiaLaRete : Roma, #Pedro: 'Spero di poter giocare con Dzeko' - Mottavia : Ma puoi chiedere a Pedro 'chi te l'ha fatto fa a veni a Roma'??? - Fprime86 : RT @DiMarzio: Dal futuro di #Dzeko e #Fonseca al prossimo ds e alla sconfitta a tavolino con il #Verona. #ASRoma, le parole di #Fienga htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pedro

La Roma ha sempre avuto un’idea e quella è rimasta ... Ambizione e voglia di vincere: Pedro non le nasconde, al momento della sua presentazione. "La squadra è buona, con tanti giovani ...(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Vogliamo tornare a giocare la Champions, è un obiettivo minimo e abbiamo la rosa per farlo". Il romanista Pedro, nel giorno della sua conferenza stampa, suona la carica in vis ...