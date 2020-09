Riforma pensioni 2021, appello al Governo: basta rinvii, fate una videoconferenza (Di venerdì 25 settembre 2020) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni al 25 settembre riguardano l’incontro tra Governo e sindacati che avrebbe dovuto tenersi oggi, lo scopo primario del tavolo confrontarsi col Governo circa la possibile futura Riforma previdenziale. Nelle ultime ore si é saputo del possibile rinvio a causa della quarantena volontaria a cui si é sottoposta Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che avrebbe dovuto non solo presenziare all’incontro, ma come dicono i lavoratori ‘scoprire le carte’ relativamente alle intenzioni dell’esecutivo circa le possibili modifiche all’attuale Legge Fornero. Il rinvio non ancora ufficializzato, ma molto probabile data la nota trasmessa il 23 settembre dal dicastero, non é affatto piaciuto ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 25 settembre 2020) Le ultime novità sulladelleal 25 settembre riguardano l’incontro trae sindacati che avrebbe dovuto tenersi oggi, lo scopo primario del tavolo confrontarsi colcirca la possibile futuraprevidenziale. Nelle ultime ore si é saputo del possibile rinvio a causa della quarantena volontaria a cui si é sottoposta Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che avrebbe dovuto non solo presenziare all’incontro, ma come dicono i lavoratori ‘scoprire le carte’ relativamente alle intenzioni dell’esecutivo circa le possibili modifiche all’attuale Legge Fornero. Il rinvio non ancora ufficializzato, ma molto probabile data la nota trasmessa il 23 settembre dal dicastero, non é affatto piaciuto ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sfido chiunque a trovare una riforma fatta nell’ultimo anno da questo governo su tasse, Giustizia, Lavoro… - Marcozanni86 : E riforma del mercato del lavoro, con flessibilizzazione e precarietà. Questo e riforma delle pensioni sono i due '… - fnpavellino : RT @FnpCisl: ?? Su #pensioni e #sanita è indispensabile che il governo adotti con urgenza le misure di riforma necessarie per rispondere all… - FnpLombardia : RT @FnpCisl: ?? Su #pensioni e #sanita è indispensabile che il governo adotti con urgenza le misure di riforma necessarie per rispondere all… - FNPCISLSARDEGN : RT @FnpCisl: ?? Su #pensioni e #sanita è indispensabile che il governo adotti con urgenza le misure di riforma necessarie per rispondere all… -