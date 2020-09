Prima svolta su Juve e Paratici con il caso Suarez: chiamata al rettore successiva all’esame (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabio Paratici si è ritrovato improvvisamente al centro del caos scatenato dall’esame farlocco di Suarez, situazione che ha creato non poca amarezza e rabbia al dirigente sportivo bianconero. Questo stato d’animo è stato riportato dal Corriere dello Sport, ribadendo l’incredulità e lo stupore da parte di Paratici nel ritrovarsi coinvolto in una vicenda di questo tipo. Il ds della Juventus continua a sostenere di essere assolutamente estraneo ai fatti, nonostante però il suo nome sia stato menzionato all’interno di alcuni dialoghi tra i dipendenti dell’Università per gli stranieri di Perugia. caso Suarez: chiamata di Paratici al rettore dopo l’esame Anche ... Leggi su bufale (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabiosi è ritrovato improvvisamente al centro del caos scatenato dall’esame farlocco di, situazione che ha creato non poca amarezza e rabbia al dirigente sportivo bianconero. Questo stato d’animo è stato riportato dal Corriere dello Sport, ribadendo l’incredulità e lo stupore da parte dinel ritrovarsi coinvolto in una vicenda di questo tipo. Il ds dellantus continua a sostenere di essere assolutamente estraneo ai fatti, nonostante però il suo nome sia stato menzionato all’interno di alcuni dialoghi tra i dipendenti dell’Università per gli stranieri di Perugia.dialdopo l’esame Anche ...

amendolaenzo : Sul tema migranti siamo a un punto di svolta. Per l'Italia sono necessari la revisione di Dublino, la solidarietà o… - fangiovanna : RT @mariamacina: Condivido. La vicenda OPEN è stato il punto di svolta, ha fermato la migrazione di molti del PD verso It… - winchestairs_ : Sono stata stranamente soddisfatta da tlbotw (considerando che quello prima l'ho abbandonato dopo metà libro) sarà… - greencityit : Studio: dopo quarantena aumenta l'utilizzo dell’auto, cala uso dei mezzi pubblici: Secondo un’indagine svolta da Ni… - RRobitt2011 : RT @aresbi3: Meno posti in Parlamento e svolta definitivamente giorgettiana pro UE, cosa potrà significare in futuro per la corrente sovran… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima svolta Svolta all'Ite Tosi di Busto: via la reggente, nuova dirigente per tutto l'anno scolastico malpensa24.it “Andam a Vegg”, spettacolo dialettale a Fiorano per la prima serata della Festa del Volontariato

Venerdì 2 ottobre, alle ore 21, è in programma la 29esima puntata dello spettacolo “Andam a Vegg” presso Piazza Falcone e Borsellino di Spezzano di Fiorano, nell’ambito della “Festa della Solidarietà ...

Stefano Cucchi. “Continuano depistaggi e inquinamenti delle prove”: la denuncia

Il caso Stefano Cucchi continua a tenere banco. Dopo i depistaggi e l’inquinamento delle prove avvenuti nelle prime fasi delle indagini, le interferenze non si sarebbero fermate. E’ quanto denunciato ...

Venerdì 2 ottobre, alle ore 21, è in programma la 29esima puntata dello spettacolo “Andam a Vegg” presso Piazza Falcone e Borsellino di Spezzano di Fiorano, nell’ambito della “Festa della Solidarietà ...Il caso Stefano Cucchi continua a tenere banco. Dopo i depistaggi e l’inquinamento delle prove avvenuti nelle prime fasi delle indagini, le interferenze non si sarebbero fermate. E’ quanto denunciato ...