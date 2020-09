Premio Caccuri a Carlo e Renzo Piano, riconoscimento anche a Mimmo Lucano (Di venerdì 25 settembre 2020) REGGIO CALABRIA – Carlo e Renzo Piano sono i vincitori della IX edizione del Premio Caccuri 2020 per la sezione saggistica con: Atlantide, viaggio alla ricerca della Bellezza (Feltrinelli). Al secondo posto, pari merito, gli altri tre titoli finalisti: Storia di Marcella che fu Marcello (La Nave di Teseo) di Bianca Berlinguer, Questa non e’ l’Italia (Newton Compton) di Alan Friedman e Odiare l’odio (Rizzoli) di Walter Veltroni. Premio per la narrativa a Lia Levi con L’anima ciliegia (HarperCollins), all’ex sindaco di Riace in Calabria Mimmo Lucano il premio speciale FondCarial – Alessandro Salem. Si e’ conclusa cosi’ l’edizione 2020 del Premio Caccuri caratterizzata quest’anno dall’emergenza Covid che pero’ non ha diminuito l’impegno dell’Accademia dei Caccuriani che organizza la kermesse culturale in uno dei borghi maggiormente suggestivi della Calabria in provincia di Crotone. Per l’occasione il Comune di Caccuri ha assegnato una doppia cittadinanza onoraria per la: Calabria che resiste e costruisce ponti, e assegnata al procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e al maestro orafo Michele Affidato. Nella categoria dedicata alla musica il premio e’ stato assegnato al cantautore Ron che ha concluso la kermesse con un concerto. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) REGGIO CALABRIA – Carlo e Renzo Piano sono i vincitori della IX edizione del Premio Caccuri 2020 per la sezione saggistica con: Atlantide, viaggio alla ricerca della Bellezza (Feltrinelli). Al secondo posto, pari merito, gli altri tre titoli finalisti: Storia di Marcella che fu Marcello (La Nave di Teseo) di Bianca Berlinguer, Questa non e’ l’Italia (Newton Compton) di Alan Friedman e Odiare l’odio (Rizzoli) di Walter Veltroni. Premio per la narrativa a Lia Levi con L’anima ciliegia (HarperCollins), all’ex sindaco di Riace in Calabria Mimmo Lucano il premio speciale FondCarial – Alessandro Salem. Si e’ conclusa cosi’ l’edizione 2020 del Premio Caccuri caratterizzata quest’anno dall’emergenza Covid che pero’ non ha diminuito l’impegno dell’Accademia dei Caccuriani che organizza la kermesse culturale in uno dei borghi maggiormente suggestivi della Calabria in provincia di Crotone. Per l’occasione il Comune di Caccuri ha assegnato una doppia cittadinanza onoraria per la: Calabria che resiste e costruisce ponti, e assegnata al procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e al maestro orafo Michele Affidato. Nella categoria dedicata alla musica il premio e’ stato assegnato al cantautore Ron che ha concluso la kermesse con un concerto.

