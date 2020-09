Notorious Pictures | risultati in contrazione nel semestre

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) –chiude ilcon un risultato netto negativo per 0,8 milioni di euro, a fronte di un utile pari ad 2,6 milioni del primo2019. I ricavi si attestano a 5,6 milioni, in diminuzione del 77% rispetto al 30 giugno 2019 . Il risultato operativo lordo (EBITDA) nonostante il sostanziale blocco dell’attività è positivo e pari a 0,9 milioni, in diminuzione del 88% circa rispetto ai 7,3 milioni del primo2019. Il risultato operativo netto (EBIT) è negativo e pari a Euro 1,5 milioni, rispetto a Euro 3,8 positivo milioni del 1°2019. La a posizione finanziaria netta è a debito per 13,6 milioni di euro, rispetto ai 14,3 milioni al 31 dicembre 2019. (Foto: Coyau CC BY-SA 3.0)