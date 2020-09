Norvegia, re Harald ricoverato in ospedale: le condizioni di salute (Di venerdì 25 settembre 2020) Re Harald V di Norvegia è stato ricoverato in ospedale, ad assumere temporaneamente il trono è il principe ereditario Haakon Re Harald V di Norvegia, ora 83enne, è ricoverato in ospedale. Ad annunciarlo il palazzo reale che, però, non ha rivelato i dettagli riguardo le condizioni di salute. Il re, al trono consecutivamente da 29 … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) ReV diè statoin, ad assumere temporaneamente il trono è il principe ereditario Haakon ReV di, ora 83enne, èin. Ad annunciarlo il palazzo reale che, però, non ha rivelato i dettagli riguardo ledi. Il re, al trono consecutivamente da 29 … L'articolo proviene da .

Il re norvegese Harald V, 83 anni, è ricoverato in ospedale, Lo ha reso noto il palazzo senza rivelare dettagli sulle sue condizioni. Harald, sul trono da 29 anni, è ora in congedo per malattia e il p ...

