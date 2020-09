Milan, serve un vice Ibrahimovic (Di venerdì 25 settembre 2020) La vittoria sul Bodo Glimt, la terza nelle prime tre partite ufficiali della stagione, non deve far dimenticare la sofferenza attraverso cui il Milan è arrivato al traguardo contro una squadra nettamente inferiore anche se in evidente migliore condizione atletica. Lo stesso vale per la soddisfazione provata nel registrare il gol utilissimo di Lorenzo Colombo, classe 2002, in rete da vice Ibrahimovic in un momento decisivo della sfida che ha portato i rossoneri al playoff di Europa League la cui importanza è evidente sia dal punto di vista economico che dell'immagine. Il Milan continua sull'onda lunga positiva del post lockdown ma la positività al Covid di Ibrahimovic fa suonare un campanello d'allarme che non può essere ignorato.serve un vice ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 settembre 2020) La vittoria sul Bodo Glimt, la terza nelle prime tre partite ufficiali della stagione, non deve far dimenticare la sofferenza attraverso cui ilè arrivato al traguardo contro una squadra nettamente inferiore anche se in evidente migliore condizione atletica. Lo stesso vale per la soddisfazione provata nel registrare il gol utilissimo di Lorenzo Colombo, classe 2002, in rete dain un momento decisivo della sfida che ha portato i rossoneri al playoff di Europa League la cui importanza è evidente sia dal punto di vista economico che dell'immagine. Ilcontinua sull'onda lunga positiva del post lockdown ma la positività al Covid difa suonare un campanello d'allarme che non può essere ignorato.un...

Gazzetta_it : Milan, i 'senza Ibra' superano l'esame: ma serve ancora qualcosa #EuropaLeague #MilanBodoe - Yuro_23 : RT @capuanogio: Al #Milan serve un vice #Ibrahimovic. Non pensarci può essere una leggerezza - capuanogio : Al #Milan serve un vice #Ibrahimovic. Non pensarci può essere una leggerezza - bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: Milan, i 'senza Ibra' superano l'esame: ma serve ancora qualcosa #EuropaLeague #MilanBodoe - ducciosiena : RT @Thankilpin: A noi serve un centrale, un centrocampista e un'ala destra indipendentemente della qualificazione in Europa league. Pochi… -