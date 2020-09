Lo zafferano è l’oro di San Gimignano

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sanè il simbolo indiscusso della città delle torri, la Manhattan del Medioevo, come viene definita, ed è circondata da giacimenti di "oro": la vernaccia e lo. Nel Medioevo Sanvisse il suo periodo più florido, grazie anche al fatto di essere attraversata dalla Via Francigena, una delle principali vie di comunicazione di quell'epoca che rese il paese punto di riferimento per i numerosi commercianti. Loall'epoca veniva usato come moneta di scambio; la documentazione ufficiale di contratti e tariffe dell'epoca riporta spesso il costo della spezia come valore di riferimento e i commercianti della zona se ne arricchirono a tal punto da potersi permettere di costruire alcune delle torri che ancora oggi possiamo ammirare e che rendono famoso il paese.Lo ...