Lecco | sorpresi sul treno con oltre 500 grammi di marijuana | due arresti

(Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 set. (Adnkronos) - Sono staticon500disu undiretto a Tirano, in provincia di Sondrio, e sono stati arrestati. In manette sono finiti due ragazzi italiani di 20 anni, controllati dalla polizia ferroviaria su un convoglio partito dae diretto a Tirano. I due hanno dichiarato che lo zaino che avevano con loro conteneva la droga. Gli agenti hanno trovato al suo interno un involucro contenentemezzo chilo di. I due ragazzi sono stati tratti in arresto e la droga è stata posta sotto sequestro.

Milano, 25 set. (Adnkronos) - Sono stati sorpresi con oltre 500 grammi di marijuana su un treno diretto a Tirano, in provincia di Sondrio, e sono stati arrestati. In manette sono finiti due ragazzi it ...