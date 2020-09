Juventus: Khedira e Douglas Costa per arrivare a Chiesa (Di venerdì 25 settembre 2020) La Juventus vuole Federico Chiesa per completare l’attacco. I bianconeri lavorano alle uscite di Khedira e Douglas Costa per finanziare il colpo Dopo aver preso Morata e sistemata la questione attaccante, la Juventus punta ad un ultimo colpo per completare l’attacco. Douglas Costa a causa degli infortuni non convince più i bianconeri, che sono pronti a cederlo. Al posto del brasiliano la Juventus vuole Federico Chiesa. Per arrivare all’attaccante viola, però, servono prima alcune cessioni, e la prima può essere proprio quella del brasiliano. Douglas interessa molto allo United, che non è riuscito a strappare Sancho al Borussia e adesso cerca ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Lavuole Federicoper completare l’attacco. I bianconeri lavorano alle uscite diper finanziare il colpo Dopo aver preso Morata e sistemata la questione attaccante, lapunta ad un ultimo colpo per completare l’attacco.a causa degli infortuni non convince più i bianconeri, che sono pronti a cederlo. Al posto del brasiliano lavuole Federico. Perall’attaccante viola, però, servono prima alcune cessioni, e la prima può essere proprio quella del brasiliano.interessa molto allo United, che non è riuscito a strappare Sancho al Borussia e adesso cerca ...

