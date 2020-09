Il M5s un supermarket Successore di Mattarella | lo scenario | ma quale Prodi | clamorose voci quirinalizie

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Se la partita è quella per il Quirinale, non è mai troppo presto. Mancano due anni al voto per la successione di Sergio, ma la corsa è già aperta. Da tempo. E soprattutto è sulla bocca di tutti. Certo, le regionali hanno sensibilmente modificato lo: ora, con discreta approssimazione, il governo di Giuseppe Conte arriverà fino al 2023, termine della legislatura. E insomma, dovrebbe proprio essere questo Parlamento ad eleggere il prossimo presidente della Repubblica, in barba ai dubbi sulla legittimità del Parlamento stesso dopo il taglio dei parlamentari sancito dal referendum. Dubbi concreti, tanto da unire due personalità agli antipodi come Vittorio Feltri e Carlo De Benedetti, che si sono espressi nel medesimo modo, bollando le Camere come "illegittime" e invocando le elezioni ...