Gabriele Rossi commenta il coming out di Gabriel Garko e fa capire tutto (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko ieri ha annunciato che al Grande Fratello Vip avrebbe raccontato la sua verità e subito dopo Gabriele Rossi ha commentato: “C’era una volta la verità che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della giustizia”. Quello che tutti aspettavamo da anni è accaduto, l’attore di Senso 45 si è liberato, ha svelato di non essere mai stato insieme ad Adua Del Vesco ed ha fatto coming out leggendo una bella lettera alla gieffina (e al pubblico). Pochi minuti dopo il discorso di Garko al GF Vip, Gabriele Rossi su Instagram ha pubblicato un’immagine che vale più di mille parole. Gabriel ha fatto ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020)ieri ha annunciato che al Grande Fratello Vip avrebbe raccontato la sua verità e subito dopohato: “C’era una volta la verità che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della giustizia”. Quello che tutti aspettavamo da anni è accaduto, l’attore di Senso 45 si è liberato, ha svelato di non essere mai stato insieme ad Adua Del Vesco ed ha fattoout leggendo una bella lettera alla gieffina (e al pubblico). Pochi minuti dopo il discorso dial GF Vip,su Instagram ha pubblicato un’immagine che vale più di mille parole.ha fatto ...

