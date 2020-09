Gabriel Garko nella casa del Gf Vip svela il suo segreto (Di venerdì 25 settembre 2020) La nuova puntata del Grande Fratello Vip si apre con una sorpresa inaspettata, annunciata da Alfonso Signorini in diretta: la presenza di Gabriel Garko , ex fidanzato della Del Vesco , concorrente di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) La nuova puntata del Grande Fratello Vip si apre con una sorpresa inaspettata, annunciata da Alfonso Signorini in diretta: la presenza di, ex fidanzato della Del Vesco , concorrente di ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Gabriel Garko è come il vino, più invecchia più è bono. #GFVIP - respirarultimo : RT @Una_Gioia_Mai: E ricordatevi che non è solo Gabriel Garko. Siamo in tanti come Gabriel Garko. Costretti a mentire, a vivere vite non pi… - Notiziedi_it : Video del coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip -