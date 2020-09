Due persone sono state accoltellate nei pressi della sede di Charlie Hebdo a Parigi (Di venerdì 25 settembre 2020) (foto: Alain Jocard/Afp/Getty Images)A Parigi, intorno alle 12.30 del 25 settembre, quattro persone sono state ferite con un’arma da taglio. L’attentato, di cui non si conoscono ancora le ragioni, è avvenuto nei pressi della sede della redazione di Charlie Hebdo, il giornale satirico che nel 2015 è stato vittima di un attacco terroristico in cui sono morte 12 persone. Stando a quanto dichiarato dal primo ministro francese Jean Castex, i feriti sono stati trasportati in ospedale, ma due dei quattro sarebbero in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione fornita da alcuni giornali francesi, due vittime sono dipendenti ... Leggi su wired (Di venerdì 25 settembre 2020) (foto: Alain Jocard/Afp/Getty Images)A, intorno alle 12.30 del 25 settembre, quattroferite con un’arma da taglio. L’attentato, di cui non si conoscono ancora le ragioni, è avvenuto neiredazione di, il giornale satirico che nel 2015 è stato vittima di un attacco terroristico in cuimorte 12. Stando a quanto dichiarato dal primo ministro francese Jean Castex, i feritistati trasportati in ospedale, ma due dei quattro sarebbero in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione fornita da alcuni giornali francesi, due vittimedipendenti ...

