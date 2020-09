Domenica Live ospiti 27 settembre 2020 | una nuova busta choc per il GF VIP 5

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 25 settembre 2020) Unapuntata dici aspetta il 27e come sempre da Pomeriggio 5 è la stessa Barbara d’Urso a dare le anticipazioni relative agli. Questo pomeriggio la conduttrice ha mostrato, come capita sempre, lagialla. La d’Urso ha spiegato che nellaci sono delle rivelazioni molto importanti su un concorrente del Grande Fratello VIP 5, non si sa però di chi si tratti. Nessuna informazione infatti è stata data, potrebbe essere di nuovo la storia legata alla contessa Patrizia de Blanck e alla sua parentela con Mussolini? Non ci resta che attendere la puntata diper scoprirlo ma intanto, ecco le anticipazioni con i nomi degli ...