Covid, doppio tampone negativo per rientro a scuola (Di venerdì 25 settembre 2020) Solo il doppio tampone negativo consentirà il rientro a scuola di ragazzi e adulti diagnosticati positivi. Lo chiarisce la circolare emanata dal ministero della Salute avente ad oggetto "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2". "In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo - si legge - il Pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l`effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l`uno dall`altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta ...

