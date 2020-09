Covid, De Luca scrive al Governo: “Ora un Piano per far rispettare le ordinanze” (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn relazione all’ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 (leggi qui), il Presidente Vincenzo De Luca ha scritto al Ministro dell’Interno chiedendo di definire un Piano di impegno straordinario delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. “Sollecitiamo il Ministro – ha scritto De Luca nella lettera inviata il 23 settembre – a comunicare il Piano, in quanto come più volte segnalato, ogni misura sarà vana se non sarà assicurato un capillare controllo sul territorio in ordine all’osservanza delle prescrizioni volte al contenimento dei contagi. Si rinnova pertanto la richiesta di un impegno straordinario delle Forze dell’Ordine in campo e di un incremento numerico delle stesse, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn relazione all’ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 (leggi qui), il Presidente Vincenzo Deha scritto al Ministro dell’Interno chiedendo di definire undi impegno straordinario delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. “Sollecitiamo il Ministro – ha scritto Denella lettera inviata il 23 settembre – a comunicare il, in quanto come più volte segnalato, ogni misura sarà vana se non sarà assicurato un capillare controllo sul territorio in ordine all’osservanza delle prescrizioni volte al contenimento dei contagi. Si rinnova pertanto la richiesta di un impegno straordinario delle Forze dell’Ordine in campo e di un incremento numerico delle stesse, ...

