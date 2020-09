Calciomercato Palermo | ora è ufficiale | Broh è un nuovo calciatore rosanero I dettagli

(Di venerdì 25 settembre 2020) La notizia era nell'aria, pochi istanti fa l'ufficialità: Jérémieè ungiocatore del.Il giovane centrocampista ivoriano ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2023. Di seguito, il comunicato diramato dalla societàsul proprio sito di riferimento."Jérémieè undel. Per il centrocampista la società ha disposto un ingaggio triennale. A Jérémie i migliori auguri da parte delF.C. per la nuova avventura in".

