Cagliari, Godin è carico: “È un orgoglio indossare questa maglia” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Per me è un orgoglio indossare questa maglia“. Dall’Atletico Madrid all’Inter fino ad arrivare al Cagliari, con l’orgoglio nel cuore. La carriera di Diego Godin proseguirà in Sardegna e l’esperto difensore uruguaiano è carico per la sua nuova avventura: “Vengo qui per imparare, con l’umiltà di lavorare, di mettermi a disposizione del mister – ha aggiunto Godin – per dare il mio contributo alla squadra con tutto quello che posso, con la stessa voglia ed entusiasmo con cui ho iniziato la mia carriera“. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Per me è unmaglia“. Dall’Atletico Madrid all’Inter fino ad arrivare al, con l’nel cuore. La carriera di Diegoproseguirà in Sardegna e l’esperto difensore uruguaiano èper la sua nuova avventura: “Vengo qui per imparare, con l’umiltà di lavorare, di mettermi a disposizione del mister – ha aggiunto– per dare il mio contributo alla squadra con tutto quello che posso, con la stessa voglia ed entusiasmo con cui ho iniziato la mia carriera“.

