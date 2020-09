Benevento, Inzaghi: "I nostri avversari capiscano che il vento è cambiato" (Di venerdì 25 settembre 2020) Benevento - Pippo Inzaghi è pronto: il tecnico del Benevento si prepara a debuttare domani in Serie A sulla panchina giallorossa contro la Sampdoria alla seconda giornata di campionato, la prima sfida ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020)- Pippo; pronto: il tecnico delsi prepara a debuttare domani in Serie A sulla panchina giallorossa contro la Sampdoria alla seconda giornata di campionato, la prima sfida ...

DiMarzio : #SerieA, le parole di #Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaBenevento?? - sportli26181512 : #Benevento, Inzaghi: 'I nostri avversari capiscano che il vento è cambiato': Il tecnico sannita: 'La squadra vista… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieA, le parole di #Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaBenevento?? - martinezfcb1899 : RT @DiMarzio: #SerieA, le parole di #Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaBenevento?? - ricatti88 : RT @DiMarzio: #SerieA, le parole di #Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaBenevento?? -